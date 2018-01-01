بالصوت والصورة
|أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة على أهمية المشاركة القوية في تشريعيات 4 ماي المقبل من أجل التصدي للمخططات التي تسعى إلى ضرب استقرار الجزائر. وقالت حنون خلال انعقاد دورة المجلس الوطني الجامع لحزبها, أن خوض (...)
|يشارك وزير الطاقة نور الدين بوطرفة الأحد المقبل بالكويت في الاجتماع الوزاري الثاني للمراقبة الذي يضم البلدان الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) و البلدان غير الاعضاء في المنظمة، حسبما افاد به بيان للوزارة اليوم الجمعة. وستتمحور أشغال (...)
|نفت الجزائر اليوم الجمعة على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص الطرد المزعوم لمواطنين جزائريين حاملين لجواز سفر دبلوماسي من المملكة العربية السعودية، معتبرة أنها أخبار "مغلوطة و (...)
|يواصل كلاوديو رانييري حصد الجوائز نظير الأداء المميز والمعجزة الكروية التي حققها مه ليستر سيتي الموسم الماضي، عندما قاده للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ونشر الإتحاد الإيطالي لكرة القدم بيانا عبر موقعه الرسمي، أكد من خلاله بأنه سيقوم بتكريم (...)
|خلّفت الأمطار التي تهاطلت على العاصمة، خلال 24 ساعة الأخيرة، وقوع 29 حادث مروري متفاوت الخطورة، أسفر عن سقوط 24 جريحا، حسبما أفاد به الملازم أول خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر. وأوضح بن خلف الله في (...)
|بعد حرب إعلامية وتصريحات متبادلة بينها وبين غريمتها الفنانة لطيفة التونسية، قررت الفنانة الجزائرية فلة عبابسة "أخيرا" الالتفاتة إلى مشاريعها الفنية وإطلاق الألبوم الذي طال انتظار جمهورها له، والذي سيكون -حسبما علمته "الشروق العربي"- عبارة عن مجموعة (...)