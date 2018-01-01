خلّفت الأمطار التي تهاطلت على العاصمة، خلال 24 ساعة الأخيرة، وقوع 29 حادث مروري متفاوت الخطورة، أسفر عن سقوط 24 جريحا، حسبما أفاد به الملازم أول خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر. وأوضح بن خلف الله في (...)