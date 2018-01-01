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انطلاق الدورة السابعة للجنة الجزائرية الكونغولية المشتركة غدا السبت بالجزائر العاصمة
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وزارة الداخلية تمنح المنتخبين المحليين المترشحين عطلة تلقائية
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بوتين يستقبل لوبان في الكرملين
بوتين يستقبل لوبان في الكرملين

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بعد قضائه 6 سنوات في السجن
بعد قضائه 6 سنوات في السجن
الإفراج عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

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كوريا الشمالية قد تختبر أعصاب ترامب خلال ساعات!
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أردوغان لأوروبا:طالما تسمونني دكتاتورا سأصفكم بالنازيين
أردوغان لأوروبا:طالما تسمونني دكتاتورا سأصفكم بالنازيين

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كندا تقر قانوناً يحارب الإسلاموفوبيا
كندا تقر قانوناً يحارب الإسلاموفوبيا
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"عمليّة كبيرة" للشرطة البريطانيّة
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الدرك يطيح ب "جنرال الجيش" المزيّف! .. هكذا كان يتنقل بالزي الرسمي وسيارات فاخرة مزودة بمنبهات و أضواء الشرطة
الدرك يطيح ب "جنرال الجيش" المزيّف! .. هكذا كان يتنقل بالزي الرسمي وسيارات فاخرة مزودة بمنبهات و أضواء الشرطة

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حين تخرج العمرة من قدسية العمل إلى السيلفي والسياحة
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عرض مرسوم تنفيذي على الحكومة لمناقشته يقضي بتسهيل اجراءات النهوض بقطاع السياحة
عرض مرسوم تنفيذي على الحكومة لمناقشته يقضي بتسهيل اجراءات النهوض بقطاع السياحة

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الديوان الوطني للأرصاد الجوية يطلق خارطة اليقظة الجوية على موقعه الإلكتروني
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احباط محاولة تهريب طن ونصف من "كوكايين" ميسي !
احباط محاولة تهريب طن ونصف من "كوكايين" ميسي !

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ملتقى فيزاع لألعاب القوى للمعاقين: اليوم الثالث: خمس ذهبيات جديدة للجزائر ورقم عالمي لنادية مجمج في رمي القرص
ملتقى فيزاع لألعاب القوى للمعاقين: اليوم الثالث: خمس ذهبيات جديدة للجزائر ورقم عالمي لنادية مجمج في رمي القرص

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عرسان يختارون قضاء شهر العسل في العمرة
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كشفت أن العملية استهدفت 1.5 مليون تلميذ من مجموع 6.5 مليون:وزارة الصحة تحمل مدراء المؤسسات التعليمية مسؤولية تعثر حملة التلقيح
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وزارة الصحة تطلق حملات تحسيسية لإقناع الأولياء بضرورة تلقيح أبنائهم
وزارة الصحة تطلق حملات تحسيسية لإقناع الأولياء بضرورة تلقيح أبنائهم
جددت طمأنتهم وأكدت استجابته للمعايير الدولية

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